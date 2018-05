Fondi Ue: soldi in cambio di riforme

(ANSA) - BRUXELLES, 16 MAG - La Commissione Ue vuole trasformare dal 2021 il nuovo Fondo sociale europeo (Fse) in uno strumento per stimolare e sostenere le riforme strutturali richieste ai singoli Paesi e affidare principalmente ai governi e non più a regioni ed enti locali la gestione delle risorse comunitarie destinate alle politiche sociali e occupazionali. È quanto emerge dalla bozza di regolamento del nuovo fondo che sarà presentata dall'esecutivo a fine maggio, di cui l'ANSA ha preso visione.