Rajoy, vedrò Torra se me lo chiede

(ANSA) - MADRID, 15 MAG - Il premier spagnolo Mariano Rajoy si è dichiarato pronto a incontrare il nuovo presidente catalano l'indipendentista Quim Torra, riferisce Tv3.

"Naturalmente lo riceverò se me lo chiede" ha detto. In una nota diffusa dopo il loro incontro oggi sulla Catalogna, Rajoy e il leader socialista Pedro Sanchez hanno denunciato il "discorso politico frontista e il carattere xenofobo delle manifestazioni pubbliche" del president catalano, criticato per alcuni articoli e tweet considerati 'anti-spagnoli' del 2012.