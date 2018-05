Attacco a Parigi, un fermo a Strasburgo

Un amico dell'attentatore di Parigi, Khamzat Azimov, è stato arrestato nel pomeriggio a Strasburgo.

Il killer, ucciso dalle forze dell'ordine, era nato in Cecenia nel 1997. Naturalizzato francese nel 2010, era incensurato anche se schedato come a rischio radicalizzazione islamica perché in contatto col marito di una donna partita per la Siria. L'Isis ha rivendicato l'attacco. L'uomo, che ha ucciso a colpi di coltello un passante e ferito altre 4 persone, ha gridato 'Allah Akbar!'. La vittima è un uomo di 29 anni. Due feriti sono gravi, ma 'fuori pericolo'; gli altri due sono più lievi.