May rilancia Grammar School, polemiche

(ANSA) - LONDRA, 11 MAG - Il governo conservatore britannico di Theresa May rilancia, come annunciato da tempo, il vecchio modello selettivo delle Grammar Schools nel sistema dell'istruzione pubblica, fra le polemiche di sindacati, associazioni d'insegnanti e opposizione laburista. Sscuole pubbliche di prestigio a cui ci si può iscrivere previo un test da superare a soli 11 anni d'età. Ossia attraverso un meccanismo che secondo i conservatori premia "il merito" e incrementa (associato alle scuole religiose) "la possibilità di scelta dei genitori"; ma che secondo le voci critiche in passato ha favorito le divisioni sociali nel Regno, punendo irrimediabilmente - data la selezione tanto precoce - i bambini provenienti da ceti marginali o ambienti disagiati.

"La Grammar School è stata riesumata dalla tomba a dispetto dell'evidenza dei danni che l'educazione selettiva di base provoca", ha polemizzato Kevin Courtney, leader dell'Unione Nazionale insegnanti.