Bagno di folla per Putin tra i giovani

(ANSA) - MOSCA, 7 MAG - Bagno di folla tra i suoi giovani sostenitori per Vladimir Putin, che dopo aver giurato per la quarta volta da presidente russo è stato omaggiato dal Reggimento presidenziale. Alla parata, in piazza della Cattedrale, dietro le mura del Cremlino, assistevano circa 1.500 giovani sostenitori di Putin, con i quali il leader del Cremlino si è brevemente intrattenuto e si è poi fatto fotografare.