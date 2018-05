A Barcellona centro FB contro fake news

(ANSA) - MADRID, 7 MAG - Facebook aprirà a Barcellona nei prossimi mesi un centro per lottare contro le 'fake news', riferisce la stampa spagnola.

Il centro, con 500 dipendenti, sarà installato secondo Cinco Dias in otto piani della emblematica torre 'fallica' Agbar, che avrebbe dovuto ospitare l'Agenzia europea dei medicinali, per la cui sede era in competizione anche Barcellona.

Gli uffici anti-fake news di Facebook saranno gestiti dalla compagnia Competence Call Center. In aprile la Commissione europea ha dato due mesi ai gestori delle reti sociali per presentare piani di lotta contro le notizie false.