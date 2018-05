Sul web le prime foto del principe Louis

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - William e Kate hanno postato sui social le prime fotografie del terzogenito Louis dopo il ritorno a casa. Le foto, immediatamente rimbalzate sui siti d'informazione britannici, ritraggono il neonato da solo e in un'altra coccolato dalla sorellina Charlotte, di tre anni, che lo bacia sulla fronte.

Una delle foto è stata scattata quando il piccolo Louis, nato il 23 aprile scorso, aveva appena tre giorni di vita. Kate è rientrata a casa il giorno stesso del parto. Le due immagini sono state scattate da William e Kate a Kensington Palace. In una nota postata sui social con le foto i duchi di Cambridge si dicono "molto lieti" di condividere le immagini e aggiungono i loro ringraziamenti al pubblico per "tutti i gentili messaggi" ricevuti dalla nascita del piccolo principe Louis.