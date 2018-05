Gb: 2 ragazzini feriti da colpi pistola

(ANSA) - LONDRA, 6 MAG - Due ragazzini sono stati feriti con colpi di arma da fuoco a Harrow, nella zona nordovest di Londra, in circostanze non ancora chiarite. Hanno 15 e 12 anni, secondo quanto riferisce Scotland Yard, citata dall'agenzia Pa.

Sono stati trovati in due luoghi diversi, ma a poca distanza fra loro, e non è ancora certo se si tratti di un unico episodio o meno. Al momento sono in ospedale, dove i medici ne stanno verificando le condizioni. Nessun arresto è stato compiuto.