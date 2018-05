Tusk a Lubiana in vista del vertice Ue

(ANSA) - LUBIANA, 5 MAG - Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, sarà doamni in Slovenia per un incontro con il primo ministro, Miro Cerar, per una riunione di lavoro in vista del vertice di maggio dell'Unione europea e del Consiglio europeo di giugno. Al centro dell'agenda Balcani occidentali, flussi migratori, riforma del sistema comune di asilo e altre questioni di attualità relative al futuro dell'Ue.

Dopo la parte di lavoro formale che si svolgerà a Lubiana, la giornata si concluderà con una visita sulla costa slovena a Pirano.