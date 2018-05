Proteste anti-Putin in Russia

(ANSA) - MOSCA, 5 MAG - Sono iniziate le proteste anti-Putin 'Per noi non è lo zar' organizzate da Alexiei Navalni, e in diverse città dove la manifestazione non era autorizzata la polizia ha già fermato diversi dimostranti. Secondo la testata online Meduza, si registrano fermi a Tomsk, Barnaul, Chelyabinsk e Krasnoyarsk. In quest'ultima città, secondo l'ong Ovd-info, i fermati sono almeno 15.