Navalni fermato a manifestazione a Mosca

L'oppositore russo Alexiei Navalni è stato fermato dalla polizia in viale Tverskaia, a Mosca, durante la manifestazione 'Per noi non è lo zar' contro Putin, da lui organizzata.

In piazza Pushkin intanto un gruppo di nazionalisti pro-Cremlino del movimento Nod (Movimento di liberazione popolare) si è schieratoin mezzo ai manifestanti della protesta anti-Putin. Lo ha constatato l'Ansa sul posto. I due gruppi si sfidano a colpi di slogan. "Putin. Patria. Libertà", urlano i nazionalisti. "Russia senza Putin" scandiscono in coro i dissidenti, molto piu numerosi. Al momento non si registrano scontri. La polizia russa ha però iniziato a fermare i partecipanti alla manifestazione anti-Putin provocando un fuggi-fuggi tra i dimostranti.