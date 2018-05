Spagna: nuova sentenza shock su 'abuso'

(ANSA) - MADRID, 4 MAG - Nuove polemiche in Spagna per un'altra discussa sentenza in un caso di violenza sessuale a una settimana da quella sul caso dei 5 giovani della 'Manada' (il Branco) della festa di San Fermin di Pamplona, accusati di 'stupro' in un androne su una giovane di 18 anni e condannati solo per 'abuso' in assenza di violenza palese. La sentenza ha provocato un'ondata di indignazione e manifestazioni di protesta in tutta la Spagna. Il governo di Madrid si è impegnato a rivedere il codice penale sui reati sessuali. Il quotidiano online catalano El Mon ha pubblicato oggi una sentenza analoga resa due mesi fa da un tribunale di Barcellona nel caso di un uomo di 59 anni accusato di 'stupro' nei confronti della nipote di 15 anni incapace di reagire perchè in 'stato di shock'. Le tre magistrate della corte hanno respinto l'accusa di 'stupro' e condannato a 6 anni l'imputato per "abuso" sessuale, perchè l'uomo non ha usato violenza fisica contro la minore. La sentenza ha provocato critiche su stampa spagnola e social.