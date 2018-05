Gb: genitori Meghan andranno da regina

(ANSA) - LONDRA, 4 MAG - Piccoli strappi protocollari in vista, per le ormai imminenti nozze del 19 maggio prossimo al castello di Windsor fra il principe Harry, secondogenito di Carlo e Diana, e l'attrice americana Meghan Markle. I genitori divorziati della sposa, Thomas Markle e Doria Ragland, fa sapere un portavoce di palazzo, saranno ricevuti dalla regina e da altri reali subito prima della cerimonia, per una sorta di presentazione a quattr'occhi. Poi la mamma di Meghan accompagnerà personalmente in automobile sua figlia a Windsor, e sarà un fatto inedito per un matrimonio dinastico. Fra gli altri particolari ufficializzati dal portavoce Jason Knauf, è stato confermato che sarà Thomas Markle a portare Meghan all'altare.

Inoltre si è appreso che uno spazio di riguardo lo avrà anche la famiglia di Diana, gli Spencer. Per volontà di Harry, ci saranno tutti e tre gli zii materni e alla sorella Jane Fellowes, sorella della defunta 'principessa del popolo', sarà affidata una delle letture in chiesa durante il rito religioso.