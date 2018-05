Turchia: candidatura formale di Erdogan

(ANSA) - ISTANBUL, 3 MAG - Prosegue in Turchia la preparazione in vista del voto anticipato per le elezioni presidenziali e parlamentari del 24 giugno. Stamani, il partito di maggioranza assoluta Akp ha presentato formalmente la candidatura alla presidenza del capo dello stato uscente Recep Tayyip Erdogan. È atteso invece domani mattina l'annuncio dello sfidante per la principale forza di opposizione, il socialdemocratico Chp, che secondo quanto anticipato non sarà il leader Kemal Kilicdaroglu. Sempre domani, il filo-curdo Hdp presenterà pubblicamente la candidatura di Selahattin Demirtas, il suo ex leader detenuto da un anno e mezzo con accuse di "terrorismo" per un presunto sostegno al Pkk, che lui ha sempre negato. Questo pomeriggio, invece, è prevista la firma del protocollo d'intesa formale per la creazione di una coalizione di 4 partiti di opposizione per il voto parlamentare.