Juncker,passaporto belga a funzionari Gb

(ANSA) - BRUXELLES, 3 MAG - Il Belgio deve "dar prova di generosità" nei confronti dei britannici che lavorano a Bruxelles per le istituzioni europee e che hanno fatto domanda di cittadinanza in Belgio dopo la Brexit. E' l'invito rivolto dal presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker al premier belga Charles Michel, ospite della miniplenaria all'Europarlamento. I funzionari Ue di nazionalità britannica comunque - ha già promesso e ricordato ancora oggi la Commissione - non perderanno il loro lavoro l'anno prossimo quando scatterà l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione.

Il premier Michel ha spiegato che il governo sta esaminando la questione "da un punto di vista giuridico sulle possibilità" che ci sono, in quanto c'è una "giurisprudenza contraddittoria" in merito.