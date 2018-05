Germania: polizia in centro profughi

(ANSA) - BERLINO, 03 MAG - Disordini e anche qualche ferito in un centro di accoglienza profughi di Ellwangen, nella tedesca Baden-Wuerttemberg, dove la polizia sta intervenendo dall'alba con grande dispiegamento di forze, nel tentativo di fermare fra l'altro un richiedente asilo la cui espulsione sarebbe fallita nei giorni scorsi. Si tratta di un 23enne, originario del Togo, che stando alle regole di Dublino avrebbe dovuto essere mandato in Italia. Sul posto diversi rifugiati si sono lanciati dalle finestre del centro, ferendosi in alcuni casi, secondo quanto riportano i media tedeschi. Alcuni uomini africani sono stati fermati, nel blitz, dalle forze dell'ordine. Anche qualche agente sarebbe lievemente ferito.