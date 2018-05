Gb: sparatoria a Londra, un morto

Un uomo è morto e un altro è rimasto ferito ieri sera a Londra in seguito ad una sparatoria davanti alla stazione della metropolitana di Queensbury (nordovest), avvenuta poco dopo le 21:00 ora locale (le 22:00 in Italia). La vittima, riporta la Bbc online, era sulla trentina mentre l'uomo ferito - che è stato ricoverato ed è in condizioni stabili - ha circa 20 anni.