No parlamento armeno a capo opposizione

Sale ancora la tensione in Armenia: il parlamento a maggioranza ha bocciato il leader dell'opposizione e riferimento delle manifestazioni che riempiono le piazze da settimane, Nikol Pashinyan, come primo ministro. Un voto - 55 no e 45 sì - che avveniva mentre fuori dal parlamento di Yerevan decine di migliaia di persone sostenevano Pashinyan.

Quest'ultimo, prima del voto in aula, ha affermato che se come leader dell'opposizione non fosse stato eletto premier, l'Armenia sarebbe stata travolta da uno "tsunami politico", finirà nel caos.

Proprio su pressione della piazza, Serzh Sargsyan, presidente della piccola repubblica caucasica ex sovietica per 10 anni costretto a dimettersi a inizio aprile per aver raggiunto i limiti di mandato imposti dalla costituzione, nei giorni scorsi è stato costretto dal suo stesso partito a rinunciare alla carica di primo ministro. Una carica che intendeva assumere contestualmente alla modifica della costituzione, che depotenziava la carica di presidente a tutto vantaggio proprio di quella di premier. Una carica che, secondo l'opposizione, avrebbe conferito a Serzh Sargsyan il potere a vita. Il Partito repubblicano di Serzh Sagsyan, che in parlamento ha la maggioranza assoluta, ha rinunciato a presentare un suo candidato alternativo all'ex presidente. L'ultima speranza è appesa al secondo voto, previsto dalla costituzione fra una settimana.