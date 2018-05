Dazi:Ue,'non negozieremo sotto minaccia'

(ANSA) - BRUXELLES, 1 MAG - "L'Ue ha indicato la sua disponibilità a discutere le questioni di accesso al mercato di interesse, ma ha anche chiarito che, come partner e amico di lunga data degli Usa, non negozierà sotto minaccia". Così in una nota la Commissione europea dopo la decisione del presidente Donald Trump di prorogare l'esenzione dall'Ue dai dazi per l'importazione di acciaio e alluminio, fino al primo giugno.

"Qualsiasi futuro programma di lavoro transatlantico - si legge - deve essere equilibrato e reciprocamente vantaggioso".

La Commissione Ue ha inoltre sottolineato che la decisione degli Stati Uniti "prolunga l'incertezza del mercato, che sta già influenzando le decisioni delle imprese".

L'Ue, insiste Bruxelles, "deve essere esentata completamente e permanentemente da tali misure, che non possono essere giustificate sulla base della sicurezza nazionale".