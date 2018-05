1 maggio: Turchia, scontri piazza Taksim

(ANSA) - ISTANBUL, 1 MAG - In barba al divieto imposto dalle autorità turche di marciare verso Piazza Taksim - luogo simbolo del Primo Maggio - e nonostante i blocchi imposti dalla polizia alle strade limitrofe, piccoli gruppi di rappresentanti sindacali sono riusciti a deporre ghirlande e fiori lì dove il Primo Maggio del 1977, 34 persone furono uccise da colpi di pistola sparati sulla folla da un edificio vicino.

Piccoli gruppi di dimostranti, che scandivano slogan come "Lunga vita al Primo Maggio" e "Taksim non può essere off limits il Primo Maggio", hanno cercato di farsi largo nella piazza per tutto il giorno, arrivando a scontrarsi con la polizia. Durante gli eventi organizzati in occasione della Festa del Lavoro ad Istanbul la polizia turca ha arrestato almeno 45 manifestanti.

I principali sindacati si sono riuniti in un'area designata dal governo a Istanbul per un grande raduno.