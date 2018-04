Macron a Trump, tutela sicurezza Israele

(ANSA) - PARIGI, 30 APR - Non solo Vladimir Putin. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha telefonato oggi anche al premier israeliano Benjamin Netanyahu. Nel corso della conversazione, si legge in una nota diffusa dall'Eliseo, il leader francese ha "illustrato le iniziative intraprese per un accordo ampliato sul controllo dell'attività nucleare, balistica e regionale dell'Iran". Macron ha inoltre ribadito "l'importanza che la sicurezza di Israele rappresenta per la Francia" e ha "sottolineato la necessità di tutelare la stabilità regionale e di evitare ogni escalation". Oggi Macron, in viaggio verso l'Australia, ha anche telefonato all'omologo russo. Durante il colloquio, i due hanno espresso la "comune volontà di tutelare i risultati dell'accordo del 2015 sul nucleare iraniano".