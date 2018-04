Gb: May, sapevo delle quote migranti

(ANSA) - LONDRA, 30 APR - Theresa May ammette di aver saputo dell'esistenza di quote prestabilite di migranti "illegali" da espellere all'epoca in cui era ministra dell'Interno. Ma - intervistata da SkyNews - prova a a evitare di farsi coinvolgere nelle accuse che hanno travolto Amber Rudd, succedutale nell'incarico, sottolineando che Rudd si è dimessa non per l'esistenza delle quote, bensì per averne saputo nulla e aver "inavvertitamente" ingannato il parlamento al riguardo.