Francia: da caldo a neve in pochi giorni

(ANSA) - PARIGI, 30 APR - Tempo pazzo in Francia. Nel giro di una settimana, le spiagge della Normandia sono passate da scenari estivi a quelli di un rigido Natale.

Se martedì scorso, infatti, la costa normanna è stata presa d'assalto da migliaia di persone in occhiali da sole e costume da bagno per una prima tintarella di stagione, da questa mattina è invece stretta nella morsa del freddo con il ritorno della neve, un vento glaciale, e una temperatura percepita di -3 gradi contro i 27 della settimana scorsa. Ma da ieri il clima uggioso e freddo è tornato anche a Parigi dopo circa una decina di giorni di clemenza.

Sei dipartimenti del nord del Paese, il Nord, Pas-de-Calais, la Seine-Maritime, l'Eure, la Somme e il Calvados sono stati piazzati in allerta arancione per rischio piogge e inondazioni.