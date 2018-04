Russia: centrale atomica galleggiante

(ANSA) - MOSCA, 28 APR - La controversa centrale nucleare galleggiante russa 'Akademik Lomonosov' è partita oggi per il suo primo viaggio in mare. L'impianto è stato rimorchiato dal cantiere navale di San Pietroburgo dove è stato costruito. Deve essere trainato attraverso il Mar Baltico e intorno alla punta settentrionale della Norvegia fino a Murmansk, dove i suoi reattori devono essere caricati con il combustibile nucleare. La Lomonosov sarà messa in servizio nel 2019 nell'Artico al largo della costa di Chukotka, nell'estremo oriente, e fornirà energia a una città portuale elle piattaforme petrolifere della zona. Il progetto è stato ampiamente criticato dagli ambientalisti.

Greenpeace lo ha soprannominato "Chernobyl galleggiante".