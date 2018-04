Alfie: palloncini in cielo a Liverpool

(ANSA) - LONDRA, 28 APR - Centinaia di persone hanno liberato oggi inneggiando al nome di Alfie palloncini blu e viola verso il cielo grigio e gonfio di pioggia di Liverpool in segno di estremo saluto al piccolo Alfie Evans, morto nella notte in una stanza dell'Alder Hey Children's Hospital. L'iniziativa, organizzata con la benedizione di papà Tom e mamma Kate dai sostenitori dell'Alfie's Army, ha avuto toni pacifici e ha visto radunarsi di fronte all'ospedale donne, uomini, famiglie con bambini. A coronarla, fra i brividi di tutti, l'inno reso celebre dai tifosi del Liverpool: "You'll never walk alone', 'Non camminerai mai solo'.

Molti i messaggi d'addio scritti sui palloncini, alcuni tradizionali altri a forma di cuore. Diverse persone sono scoppiate in lacrime durante la cerimonia celebrata come una veglia in un clima di forte emozione. Alcuni dei presenti si sono stretti per mano o in abbracci, mentre una ragazza ha intonato a un certo punto anche la canzone 'A Thousand Years' della pop star italo-americana Christine Perri.