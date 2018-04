Vertice sul terrorismo a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 26 APR - Entra nel vivo il vertice di Parigi - cominciato ieri a livello di esperti - dedicato alla lotta contro il finanziamento del terrorismo. Oggi al vertice - organizzato nella sede dell'OCSE - è previsto l'incontro fra i ministri e la chiusura con un discorso del presidente Emmanuel Macron.

La conferenza di Parigi "No money for terror" prevede la partecipazione di 500 esperti e 80 ministri di 72 paesi (per l'Italia il ministro degli Esteri, Angelino Alfano), impegnati nella lotta contro il finanziamento del terrorismo internazionale, in particolare quello dell'Isis e di al Qaida.

Intervistato dalla radio France Info, il procuratore di Parigi, Francois Molins, ha dichiarato stamattina che 416 donatori che hanno partecipato al finanziamento dell'Isis sono stati identificati in Francia. Molins si dice preoccupato per il "microfinanziamento" del terrorismo, alimentato da somme "modiche ma in quantità importanti".