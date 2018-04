Spagna: condannato 'branco' per stupro

(ANSA) - MADRID, 26 APR - Il tribunale della Navarra ha condannato oggi a 9 anni di carcere per abusi sessuali 5 giovani sivigliani accusati di avere stuprato durante la celebre festa di San Fermin di Pamplona nel 2016 una giovane madrilena. La vicenda aveva scioccato tutta la Spagna. La lettura della sentenza è stata diffusa in diretta dalle televisioni. I 5 giovani, in carcere da 22 mesi, si sono difesi sostenendo che la giovane era consenziente. Nei social prima della violenza si erano auto-proclamati la 'masnada' (il branco). Sono stati invece assolti dall'accusa di aggressione sessuale. La sentenza ha suscitato accese polemiche e proteste in Spagna per la decisione dei giudici di condannare i 5 giovani della 'Manada' ('Branco') per 'abuso' e non 'aggressione' sessuale, in assenza di violenza palese. Le condanne a nove anni invece dei 20 chiesti dall'accusa sono state accolte dalle proteste delle decine di militanti femministe che si era riunite davanti alla sede del tribunale al grido di "Non è abuso, è stupro".