Spagna: Palma vieterà affitti ai turisti

L'amministrazione comunale di Palma di Maiorca, la molto turistica capitale delle Baleari, oggi ha annunciato che intende vietare da luglio ai proprietari di appartamenti in case plurifamiliari di affittarli ai turisti.

La misura è stata decisa dalla giunta Ps-Podemos in risposta alle crescenti proteste degli abitanti contro la 'invasione turistica' della città. Sarà il primo provvedimento di questo tipo in Spagna.

Secondo il sindaco Antoni Noguera la misura "farà tendenza".

Proteste contro gli eccessi del turismo sono state registrate anche a Barcellona e Madrid.