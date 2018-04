Gb: inaugurata prima statua in onore di una suffragetta

Una suffragetta di fronte a Westminster. E' stata inaugurato a Londra un monumento in memoria di Millicent Fawcett, storica leader nella lunga battaglia per il voto femminile in Gran Bretagna e prima donna a essere onorata fra le statue di figure celebri che punteggiano la piazza di fronte al parlamento del Regno. La cerimonia, nel centenario della concessione del diritto di voto a una prima minoranza di donne britanniche nel 1918, si è svolta alla presenza della premier Theresa May, la quale ha ricordato Fawcett - capofila dell'ala 'moderata' del movimento - come un'attivista "davvero grande", capace di produrre "un impatto duraturo" nella storia del Paese.L'opera che le rende omaggio, realizzata in bronzo, è dell'artista Gillian Wearing. Il tributo è frutto di una campagna lanciata ormai alcuni anni fa dalla scrittrice femminista Caroline Criado Perez, la quale ha ottenuto anche la comparsa di una donna su una banconota del Regno: quello di Jane Austen scelto per il taglio da 10 sterline