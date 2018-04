Armenia: premier lascia dopo proteste

Il premier Serzh Sargsyan, già presidente dell'Armenia per 10 anni, ha rassegnato le dimissioni. Lo riporta la Tass. La sua nomina a primo ministro, vero detentore dei poteri esecutivi in seguito alla riforma costituzionale, ha scatenato proteste in tutto il paese.

Decine di migliaia di persone si sono date appuntamento a piazza della Repubblica, nel centro della capitale armena Yerevan, per festeggiare. "Nikol Pashinyan - capo della sigla di opposizione Elk e principale sponsor delle proteste, ndr - aveva ragione ed io avevo torto: la situazione creatasi ha alcune soluzioni ma io non ne scelgo nessuna. Non è per me, io lascio l'incarico da leader e da primo ministro". Lo si legge nella nota diffusa dall'ufficio stampa di Serzh Sargsyan. "I movimenti in piazza sono contro la mia premiership: eseguo la vostra richiesta ed auguro la pace e l'armonia al nostro paese"