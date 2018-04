Già 557 migranti morti nel Mediterraneo

Dall'inizio dell'anno, 557 migranti hanno perso la vita nel Mediterraneo mentre tentavano di raggiungere l'Europa, secondo le ultime stime rese note oggi a Ginevra dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim).

Dal primo gennaio all'11 aprile, 16.847 migranti sono entrati in Europa via mare, contro i 33.602 segnalati nello stesso periodo dell'anno scorso. La maggior parte sono arrivati in Italia ed il resto in Spagna, Grecia e Cipro. Secondo il ministero dell'Interno italiano - citato dall'Oim - 6.894 migranti sono arrivati via mare in Italia, 74,53% in meno rispetto allo stesso periodo del 2017 (27.069).