Bulgaria: bus si ribalta, almeno 7 morti

(ANSAmed) - SOFIA, 13 APR - In Bulgaria almeno sette persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto un autobus lungo un'autostrada non lontano dalla capitale Sofia. Tra i feriti ci sono anche dei bambini. Come ha riferito la radio nazionale, l'autobus per cause ancora da accertare si e' ribaltato dopo essersi scontrato con un'automobile. Due dei feriti, ricoverati in ospedale a Sofia, sono in condizioni critiche.