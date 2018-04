Rogo centro commerciale Mosca, 1 morto

Una persona è morta in un incendio nel centro commerciale 'Persei dlia detei' di Mosca: lo riferisce una fonte nei servizi sanitari citata dalla Tass, secondo cui il decesso sarebbe avvenuto durante il trasporto in ambulanza. Sei vigili del fuoco sono rimasti feriti nell'incendio nel centro commerciale 'Persei dlia detei' (Perseo per bambini) di Mosca e uno di loro è "grave": lo riferisce la sezione regionale del ministero russo delle Situazioni di emergenza, rivedendo al rialzo il precedente bilancio di tre pompieri feriti.