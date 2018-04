Pakistan: altra bimba stuprata e uccisa

Quando ancora non si sono ancora spenti ricordo e orrore per le mortali violenze sessuali subite in gennaio dalla piccola Zainab Amin di sei anni, il Pakistan si trova oggi di fronte ad un'altro simile episodio riguardante, sempre nella provincia di Punjab, lo stupro e assassinio di un'altra bambina, questa volta di sette anni. Un portavoce delle forze dell'ordine ha confermato che "i primi rilievi suggeriscono che la bambina è stata stuprata e poi strangolata.

Il suo cadavere presenta numerosi lividi e l'autore del delitto le ha anche amputato un braccio".