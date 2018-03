Ue, bandiere a mezz'asta vittime Francia

(ANSA) - BRUXELLES, 28 MAR - Bandiere a mezz'asta a Bruxelles davanti alla sede della Commissione europea in solidarietà alle vittime dell'attentato terrorista avvenuto venerdì scorso a Trèbes in Francia. In un tweet l'esecutivo europeo scrive: "Arnaud Beltrame si è messo in pericolo per salvare un altro essere umano. Gli è costata la vita. Tutti noi dobbiamo a questo eroe un enorme debito di gratitudine. Le nostre bandiere a mezz'asta. Solidarietà con le vittime dell'attentato terroristico e con la Francia".