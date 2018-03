Incendio in centro commerciale Siberia, 48 morti, 41 sono bimbi

In Russia almeno 48 persone sono morte domenica sera in un devastante incendio in un centro commerciale nella cittadina di Kemerovo, in Siberia, a circa 3.600 a est di Mosca: tra le vittime ci sono almeno 41 bambini. Lo riporta la Bbc online, che cita funzionari russi. Finora si contano fino a 27 dispersi e almeno 43 feriti.

Sull'episodio, rivela la Tass, è stata aperta un'inchiesta penale. Il mall è un complesso di 23.000 metri quadrati, aperto nel 2013, con 250 posti macchina, molti negozi, ristoranti, sale cinematografiche, sala bowling e un'aerea per i bambini. Kemerovo è cresciuta sulle miniere di carbone.