Francia onora eroe Beltrame con hashtag

(ANSA) - PARIGI, 24 MAR - Pioggia di omaggi in tutta la Francia per onorare Arnaud Beltrame, il gendarme eroe che ieri ha sacrificato la propria vita per salvare una donna in ostaggio durante l'assalto terroristico nel supermercato di Trèbes.

Dopo i solenni omaggi del mondo politico e istituzionale, si moltiplicano sulla rete i messaggi di condoglianze e solidarietà con l'hashtag #TousGendarmes, "Siamo tutto Gendarmi".