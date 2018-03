Siria: Tajani, attuare risoluzione Onu

(ANSA) - STRASBURGO, 12 MAR - "A nome vostro, a nome delle nostre istituzioni voglio lanciare un appello solenne a mettere in opera senza ritardi la risoluzione Onu sulla Siria, E' urgente un cessate il fuoco durevole". Così nel suo intervento alla plenaria a Strasburgo il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani. "E' urgente che i civili siano protetti, che vengano evacuati i feriti ed i malati - ha aggiunto - e gli aiuti possano essere fatti arrivare. L'umanità si sta perdendo in Siria, non perdiamo la nostra".