Siria: Erdogan, Usa macchina menzogna

(ANSA) - ISTANBUL, 23 FEB - Gli Stati Uniti "sono una macchina della menzogna". Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, tornando ad accusare Washington per il suo sostegno ai curdi-siriani dell'Ypg, che Ankara considera terroristi e sta assediando nell'enclave di Afrin. "Siamo stanchi di rimproverare loro i tentativi di legittimare i terroristi del Pkk. Quando glielo diciamo, ci dicono che abbiamo ragione. Sono una macchina della menzogna. La Turchia è contro queste tattiche", ha detto in un discorso ad Ankara.

Il leader turco è tornato anche a parlare dell'offensiva nel nord della Siria, giunta al 35/mo giorno, spiegando che "l'operazione proseguirà con una nuova strategia dopo che il centro di Afrin sarà circondato al più presto possibile e i terroristi saranno tagliati fuori dai contatti con l'esterno".

Finora, ha aggiunto, Ankara ha strappato 415 kmq di territorio e "neutralizzato" (cioè ucciso, ferito o catturato) 1.873 "terroristi" dell'Ypg/Pkk e dell'Isis. Le cifre non sono verificabili in modo indipendente.