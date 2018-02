Si cerca Puigdemont in aereo Guardiola

(ANSA) - MADRID, 23 FEB - La polizia spagnola ha perquisito almeno due volte nelle ultime settimane l'aereo privato in arrivo dal Regno Unito nel quale viaggiava la famiglia dell'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ritenendo potesse esservi nascosto l'ex-presidente catalano Carles Puigdemont, riferisce Radio Rac1.

Puigdemont, accusato di 'ribellione', è in esilio da tre mesi in Belgio inseguito da mandato di cattura spagnolo. Guardiola, ex-tencico del Barcellona, è un sostenitore dichiarato dell'indipendenza della Catalogna. Secondo Rac1 la Guardia Civil spagnola ha anche perquisito l'auto della figlia di Guardiola all'aeroporto di Barcellona El Prati sempre per verificare che non nascondesse il presidente catalano deposto da Madrid dopo la proclamazione della 'repubblica'.