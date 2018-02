Catalogna: Trapero davanti giudice

(ANSA) - MADRID, 23 FEB - L'ex-capo della polizia catalana Josep Luis Trapero, imputato per presunta 'sedizione', è interrogato questa mattina a Madrid dal giudice della Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Trapero è accusato fra l'altro di non avere agito per impedire il referendum di indipendenza del primo ottobre, dichiarato 'illegale' da Madrid. Rischia l'arresto. I Mossos catalani non avevano partecipato alle violente cariche della polizia spagnola contro i civili in coda ai seggi.