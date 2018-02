Weber, Tajani premier? Ora lavora bene

(ANSA) - ROMA, 21 FEB - Da presidente del Parlamento europeo "Antonio Tajani sta facendo un buon lavoro" ma se sarà indicato come premier dopo il voto "è una questione interna italiana, dipende da come voteranno gli elettori": lo ha detto in conferenza stampa il capogruppo del Ppe al Parlamento europeo Manfred Weber, che oggi ha incontrato Silvio Berlusconi a Roma nella sede di Forza Italia. All'incontro ha partecipato lo stesso Tajani.