Gb: accuse a ex capo Save The Children

(ANSA) - LONDRA, 21 FEB - L'ex numero uno di Save The Children, Justin Forsyth, è stato accusato di "comportamento improprio" nei confronti del personale femminile quando lavorava per la ong. Lo rivelano i media britannici, secondo cui l'ex 'ceo', ora vice direttore esecutivo all'Unicef, aveva inviato messaggi via telefonino e fatto commenti non opportuni su come le sue colleghe erano vestite.

Forsyth non viene accusato di abusi sessuali e lui stesso afferma di avere già presentato le sue scuse allo staff al centro dei suoi commenti. Sembrava infatti che la vicenda si fosse risolta all'interno della ong ma mentre monta lo scandalo Oxfam sono tornati a galla altri casi come questo.

Save The Children in una nota ha fatto 'mea culpa' per non aver preso in giusta considerazione le segnalazioni sull'ex numero uno quando erano emerse. (ANSA)