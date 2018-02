Manca il pollo, Kfc chiude locali in Gb

La catena americana di fast food Kfc, specializzata nel pollo fritto, ha dovuto chiudere centinaia dei suoi punti vendita nel Regno Unito. Manca infatti la 'materia prima', la carne di pollo, a causa di problemi nel sistema logistico della società. Per questa ragione, come si legge sul sito della Bbc, sono stati chiusi in via temporanea 575 dei 900 locali del colosso Usa in Gran Bretagna e Irlanda. La scorsa settimana Kfc era passata al corriere Dhl per le sue forniture ma qualcosa è andato storto e ci sono stati una serie di "problemi operativi" che di fatto hanno bloccato le consegne di pollo. Un portavoce della catena ha ammesso che ancora non è possibile dire quando la situazione verrà risolta.

Stando ai media del Regno, Kfc sta così perdendo molti clienti nel Paese e in tanti sfogano sui social media la loro frustrazione contro la società americana.