Busta polvere bianca a sede Ue a Mosca

Una busta con dentro della polvere non meglio identificata, ma non nociva, è stata recapitata alla rappresentanza Ue a Mosca. Lo riferisce il dipartimento del ministero delle Situazioni di emergenza per la zona di Mosca.

Nei giorni scorsi, una polvere bianca, anch'essa non nociva, è stata inviata ad alcune ambasciate occidentali a Mosca, compresa quella italiana. (ANSA)