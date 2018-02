Siria: Mosca, Usa non giocate col fuoco

(ANSA) - MOSCA, 19 FEB - La Russia chiede agli Stati Uniti di non giocare col fuoco in Siria e di misurare i propri passi valutando gli interessi del popolo siriano e della regione nel suo complesso. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov all'apertura della conferenza del Valdai Club la "Russia in Medio Oriente: giocare in tutti i campi". "Quando la questione riguarda la necessità di preservare la sovranità e l'integrità territoriale, non possiamo che osservare con preoccupazione i tentativi di disintegrare la Siria", ha affermato Lavrov, citato da Interfax. "Tali preoccupazioni sorgono dopo aver studiato i piani che gli Stati Uniti stanno iniziando a implementare sul terreno, principalmente a est dell'Eufrate. Invito ancora una volta i nostri colleghi americani a non giocare col fuoco e misurare i loro passi non in virtù di vantaggi politici immediati ma piuttosto degli interessi a lungo termine del popolo siriano e di tutti i popoli di questa regione, compresi i curdi".