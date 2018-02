Oxfam: Sturgeon, non sia scusa taglio

(ANSA) - LONDRA, 19 FEB - Lo scandalo sessuale che ha colpito Oxfam non deve essere una scusa per tagliare i fondi britannici destinati agli aiuti internazionali. Lo ha detto la leader scozzese Nicola Sturgeon dopo il duro attacco lanciato oggi dalla premier conservatrice Theresa May contro la ong. La 'first minister' Sturgeon ha precisato che ci deve essere la tolleranza zero nei confronti di abusi e molestie ma allo stesso tempo teme che possano prevalere le voci polemiche degli esponenti Tory di Londra pronti a tagliare i soldi pubblici per i Paesi più poveri.