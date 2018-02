Sri Lanka: governo rischia crisi

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Quella che doveva essere una semplice elezione locale senza incidenti ha scatenato l'incertezza sul futuro del panorama politico dello Sri Lanka, dopo che il nuovo partito guidato dall'ex presidente, Mahinda Rajapaksa, ha raggiunto la vittoria.

Il ritorno di Rajapaksa alla vita pubblica - riferisce la Cnn online - segna una svolta improbabile per il due volte presidente, sconfitto alle elezioni del 2015 che gli avrebbero dato il terzo mandato, tra accuse si corruzione, nepotismo e crimini di guerra. Alle elezioni del governo locale del 12 febbraio scorso, il suo partito si è aggiudicato la vittoria e subito dopo l'ex presidente ha tenuto una conferenza stampa in cui ha chiesto l'immediato scioglimento del Parlamento ed elezioni immediate. "La vittoria è una chiara indicazione che il popolo dello Sri Lanka è stanco dell'inattività e vuole ricostruire il Paese", ha scritto Rajapaksa su Facebook, trasformando così le elezioni locali in un referendum sul partito di governo del Paese.