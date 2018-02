Bafta, miglior adattamento a Guadagnino

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Il film di Luca Guadagnino "Chiamami col tuo nome" si è aggiudicato il premio per il miglior adattamento con la sceneggiatura di James Ivory ai Bafta, gli Oscar inglesi in corso a Londra. La pellicola del regista italiano è in corsa per gli Oscar del 4 marzo con quattro candidature: miglior film, miglior attore, miglior sceneggiatura non originale e miglior canzone. Gary Oldman si è aggiudicato il British Academy Film Awards come migliore attore per il film 'L'ora più buia', mentre Frances McDormand ha vinto il Bafta come migliore attrice per il film "Tre manifesti a Ebbing, Missouri".