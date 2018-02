Monaco: Gabriel, mondo davanti a baratro

(ANSA) - MONACO, 17 FEB - Il mondo nel 2018 si trova davanti al baratro: "beni come calcolabilità e affidabilità sono molto scarsi nella politica internazionale". Lo ha detto il ministro degli Esteri tedesco, Sigmar Gabriel, a Monaco alla conferenza sulla Sicurezza. Gabriel ha citato il conflitto siriano, "che si sviluppa come acuto pericolo di guerra anche per nostri partner molto stretti". Quindi ha accennato al pericolo atomico rappresentato dalla Corea del nord, allo sviluppo dei nazionalismi e del protezionismo.